В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура до -9°

08:30, 27 февраля 2018
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Вечером в столице похолодает.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 27 февраля в Киеве пройдет снег, температура до -13°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -9°, вечером - до -11°. Ветер восточный и северо-восточный, до 6,4 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:49, а зайдет в 17:33.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 27 февраля, в Украине сохранится холодная погода, по всей стране пройдет снег.

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