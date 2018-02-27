Сегодня всю Украину накроют снегопады, местами до -17° (карта)

08:00, 27 февраля 2018
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Во всех регионах сегодня будет холодно.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 27 февраля, в Украине сохранится холодная погода, по всей стране пройдет снег.

Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

На востоке пройдет снег, температура до -12°. Жителей южных регионов ожидают снегопады. Температура до -17°.

На западе Украины также ожидаются осадки. Температура до -1°.

В северных областях пройдет снег. Температура до -14°. В центре - снегопады, температура до -15°.

Прогноз на 27 февраля / УНИАН
Прогноз на 27 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 27 февраля - Кирилла. Хорошая погода на Кирилла - к морозам.

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