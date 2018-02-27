Сегодня всю Украину накроют снегопады, местами до -17° (карта)
08:00, 27 февраля 2018
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Во всех регионах сегодня будет холодно.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 27 февраля, в Украине сохранится холодная погода, по всей стране пройдет снег.
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На востоке пройдет снег, температура до -12°. Жителей южных регионов ожидают снегопады. Температура до -17°.
На западе Украины также ожидаются осадки. Температура до -1°.
В северных областях пройдет снег. Температура до -14°. В центре - снегопады, температура до -15°.
Согласно народному прогнозу, 27 февраля - Кирилла. Хорошая погода на Кирилла - к морозам.
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Погода в Украине
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Винница-15°... -11°
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Днепропетровск-8°... -6°
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Донецк-10°... -6°
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Житомир-14°... -10°
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Запорожье-7°... -5°
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Ивано-Франковск-15°... -10°
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Киев-12°... -9°
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Кировоград-10°... -8°
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Луганск-10°... -6°
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Луцк-13°... -10°
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Львов-14°... -10°
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Николаев-10°... -6°
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Одесса-15°... -9°
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Полтава-12°... -9°
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Ровно-16°... -11°
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Симферополь-3°... +5°
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Сумы-14°... -9°
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Тернополь-15°... -11°
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Харьков-12°... -9°
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Херсон-10°... -6°
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Хмельницкий-16°... -11°
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Черкассы-10°... -8°
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Чернигов-13°... -9°
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Черновцы-13°... -9°
Виргиния, США
- 1 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: -1 °
Влажность: 54 %
Давление: 762 мм
Ветер: 2.9 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 06:45
Закат 18:00
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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