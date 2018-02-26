Ледовая сказка: из-за сильных морозов Швейцария покрылась льдом (фоторепортаж)
В Швейцарии температура воздуха сейчас ночью достигает -15 градусов.
Морозная погода с сильными снегопадами в течение последних дней охватила Европу. Швейцария не стала исключением - там стабильно держится минусовая температура, ночью столбики термометров опускаются до -10...-15 градусов, а постепенное потепление с переходом в плюс ожидается со среды.
На Буковине зимует рекордное количество диких лебедей (видео)Из-за таких температур в швейцарских городах, например, Женеве и Берне, частично замерзали озера и ставки, заледеневшие брызги воды на которых теперь создают невероятное зрелище.
Как ранее сообщал Погода.УНИАН, также в течение выходных засыпало снегом Рим - впервые с 2012 года. Из-за этого там даже закрыли часть туристических достопримечательностей, например, знаменитый Колизей.
Сильные морозы накрыли и Украину, местами температура опустилась до -20 градусов. Кроме того, с 27 февраля в Украине ожидаются сильные снегопады.
Погода в Украине
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Винница-17°... -13°
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Днепропетровск-13°... -7°
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Донецк-14°... -8°
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Житомир-18°... -12°
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Запорожье-12°... -5°
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Ивано-Франковск-16°... -10°
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Киев-16°... -11°
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Кировоград-13°... -9°
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Луганск-13°... -7°
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Луцк-18°... -11°
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Львов-16°... -10°
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Николаев-11°... -6°
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Одесса-12°... -7°
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Полтава-16°... -10°
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Ровно-21°... -12°
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Симферополь-8°... -2°
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Сумы-18°... -11°
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Тернополь-18°... -12°
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Харьков-17°... -9°
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Херсон-10°... -7°
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Хмельницкий-18°... -11°
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Черкассы-13°... -9°
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Чернигов-19°... -9°
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Черновцы-14°... -9°