Ледовая сказка: из-за сильных морозов Швейцария покрылась льдом (фоторепортаж)

16:47, 26 февраля 2018
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В Швейцарии температура воздуха сейчас ночью достигает -15 градусов.

Морозная погода с сильными снегопадами в течение последних дней охватила Европу. Швейцария не стала исключением - там стабильно держится минусовая температура, ночью столбики термометров опускаются до -10...-15 градусов, а постепенное потепление с переходом в плюс ожидается со среды.

На Буковине зимует рекордное количество диких лебедей (видео)Из-за таких температур в швейцарских городах, например, Женеве и Берне, частично замерзали озера и ставки, заледеневшие брызги воды на которых теперь создают невероятное зрелище.

Как ранее сообщал Погода.УНИАН, также в течение выходных засыпало снегом Рим - впервые с 2012 года. Из-за этого там даже закрыли часть туристических достопримечательностей, например, знаменитый Колизей.

Сильные морозы накрыли и Украину, местами температура опустилась до -20 градусов. Кроме того, с 27 февраля в Украине ожидаются сильные снегопады.

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