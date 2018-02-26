В Киеве завтра пройдет снег, температура до -13°
17:00, 26 февраля 2018
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Днем в столице до -9°.
Согласно данным Погода УНИАН, 27 февраля в Киеве пройдет снег, температура до -13°.
Циклоны принесут в Украину сильные снегопады: местами наметет до 35 см
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -9°, вечером - до -11°. Ветер восточный и северо-восточный, до 6,4 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:49, а зайдет в 17:33.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 27 февраля, в Украине сохранится холодная погода, по всей стране пройдет снег.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
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Винница-17°... -13°
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Днепропетровск-13°... -7°
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Донецк-14°... -8°
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Житомир-18°... -12°
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Запорожье-12°... -5°
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Ивано-Франковск-16°... -10°
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Киев-16°... -11°
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Кировоград-13°... -9°
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Луганск-13°... -7°
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Луцк-18°... -11°
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Львов-16°... -10°
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Николаев-11°... -6°
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Одесса-12°... -7°
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Полтава-16°... -10°
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Ровно-21°... -12°
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Симферополь-8°... -2°
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Сумы-18°... -11°
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Тернополь-18°... -12°
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Харьков-17°... -9°
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Херсон-10°... -7°
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Хмельницкий-18°... -11°
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Черкассы-13°... -9°
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Чернигов-19°... -9°
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Черновцы-14°... -9°
Виргиния, США
+ 9 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +9 °
Влажность: 60 %
Давление: 754 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков: 3 %
Восход: 06:46
Закат 17:59
Видимость: 4 км
Фаза луны:
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