В Киеве завтра пройдет снег, температура до -13°

17:00, 26 февраля 2018
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Днем в столице до -9°.

В Киеве завтра пройдет снег / УНИАН
В Киеве завтра пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 27 февраля в Киеве пройдет снег, температура до -13°.

Циклоны принесут в Украину сильные снегопады: местами наметет до 35 см

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -9°, вечером - до -11°. Ветер восточный и северо-восточный, до 6,4 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:49, а зайдет в 17:33.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 27 февраля, в Украине сохранится холодная погода, по всей стране пройдет снег.

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