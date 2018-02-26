Завтра Украину накроют снегопады, во всех регионах сохранится холодная погода (видеопрогноз)

На юге до -17°.

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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 27 февраля, в Украине сохранится холодная погода, по всей стране пройдет снег.

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На востоке пройдет снег, температура до -12°. Жителей южных регионов ожидают снегопады. Температура до -17°.

На западе Украины также ожидаются осадки. Температура до -1°.

В северных областях пройдет снег. Температура до -14°. В центре - снегопады, температура до -15°.

Согласно народному прогнозу, 27 февраля - Кирилла. Хорошая погода на Кирилла - к морозам.