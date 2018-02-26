Завтра Украину накроют снегопады, во всех регионах сохранится холодная погода (видеопрогноз)

16:30, 26 февраля 2018
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На юге до -17°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 27 февраля, в Украине сохранится холодная погода, по всей стране пройдет снег.

Циклоны принесут в Украину сильные снегопады: местами наметет до 35 см

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