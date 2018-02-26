Рим впервые с 2012 года засыпало снегом (фоторепортаж)

15:35, 26 февраля 2018
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Из-за снегопада и похолодания закрыли Колизей.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В Риме (Италия) впервые с 2012 года выпал снег, в городе остановили обучение в школах и детских садах.

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Из-за снегопада и похолодания закрыты популярны среди туристов Колизей, Римский Форум, Палатин, сообщает "Радио свобода" со ссылкой на местное агентство ANSA.

Метро работает в нормальном режиме, а вот количество автобусов, которые будут курсировать по городу, сокращается. Железнодорожный транспорт работает с перебоями.

Несмотря на похолодание, люди выходят на улицы, играют в снежки и фотографируются.

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