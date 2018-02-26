Циклоны принесут в Украину сильные снегопады: местами наметет до 35 см

Снегопады начнутся с 27 февраля.

Иллюстрация / REUTERS

В ближайшие дни через Украину пройдут два циклона, которые принесут снегопады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

Читайте также Погода на неделю: в Украине сохранятся сильные морозы, небольшое потепление ожидается только на выходных (карта)

По его словам, в ближайшие дни ожидаются сильные морозы и сильные снегопады на большинстве территории Украины.

Во вторник, 27 февраля, утром ожидается 17-22 градуса мороза, на севере, в Черниговской и Сумской областях, до 25 градусов мороза, на юге страны - 8-10 градусов мороза.

В ближайшие дни через Украину пройдут два циклона, которые существенно усложнят погодные условия. В том числе 28 февраля с Черного моря в направлении Харькова пройдет циклон, который принесет сильные снегопады, метели. Следующий циклон придет 1 марта в Украину из Турции. Он будет значительно мощнее предыдущего и затронет почти всю территорию страны, кроме запада. Больше всего снега выпадет в Черкасской, Кировоградской областях и на востоке Киевской области.

Как сказал Кульбида, таким образом, 27 февраля в Украину придут снегопады, которые 28 февраля немного ослабнут, а с 1 марта вновь усилятся. Высота снежного покрова прогнозируется, по результатам прохождения двух циклонов, 15-20 см, а местами до 35 см.

"Таким образом, за эти два периода ночью 27 февраля в южных областях, а днем по всей территории, кроме западных областей, ждем умеренный снег, на юге, а также в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Киевской областях - сильный снег. 28 февраля будет ослабление и определенное прекращение осадков, но уже 1 марта на всей территории страны, кроме западных областей, ожидаем сильные снегопады, а в Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, а также восточные районы Киевщины, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую и Донецкую области ожидают сильный и очень сильный снег, метели и снежные заносы", - сказал Кульбида.

За эти два периода высота снежного покрова увеличится на 15-20 см, а в Полтавской, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской областях - 25-30 см, подчеркнул Кульбида.

Напомним, в понедельник, 26 февраля, в Украине сохранится холодная погода, без осадков.