Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

13:45, 26 февраля 2018
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Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / Фото УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / Фото УНИАН

В течение 26-27 февраля в горах Ивано-Франковской области ожидается лавинная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"26-27 февраля в горах Ивано-Франковской области и на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение ближайших дней в Украине ожидаются морозы, снегопады и сильный ветер.

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