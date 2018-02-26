Погода на неделю: в Украине сохранятся сильные морозы, небольшое потепление ожидается только на выходных (карта)

12:00, 26 февраля 2018
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С 27 февраля начнутся снегопады.

На этой неделе в Украине будет холодно / УНИАН
На этой неделе в Украине будет холодно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине сохранится холодная погода, местами пройдет снег.

Прогноз на 26 февраля / УНИАН
Прогноз на 26 февраля / УНИАН

Прогноз на 27 февраля / УНИАН
Прогноз на 27 февраля / УНИАН

Прогноз на 28 февраля / УНИАН
Прогноз на 28 февраля / УНИАН

Прогноз на 1 марта / УНИАН
Прогноз на 1 марта / УНИАН

Прогноз на 2 марта / УНИАН
Прогноз на 2 марта / УНИАН

Прогноз на 3 марта / УНИАН
Прогноз на 3 марта / УНИАН
Прогноз на 4 марта / УНИАН
Прогноз на 4 марта / УНИАН

В Украине объявили штормовое предупреждение: в ближайшие дни ожидаются морозы, снегопады и сильный ветер

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