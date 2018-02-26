Погода на неделю: в Украине сохранятся сильные морозы, небольшое потепление ожидается только на выходных (карта)

С 27 февраля начнутся снегопады.

На этой неделе в Украине будет холодно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине сохранится холодная погода, местами пройдет снег.

В понедельник в Украине без осадков. На севере до -20°, на западе и востоке до -17°. В центре столбик термометра опустится до -18°, на юге до -12°.

Прогноз на 26 февраля / УНИАН

Во вторник, 27 февраля, в Украине пройдет снег. На юге до -17°.

Прогноз на 27 февраля / УНИАН

В среду, 28 февраля, практически по всей стране ожидаются снегопады. Холоднее всего будет на западе - до -23°. В остальных регионах до -21°.

Прогноз на 28 февраля / УНИАН

В четверг практически местами пройдет снег. Ночью по стране -26°…-9°, днем на юге до 0°.

Прогноз на 1 марта / УНИАН

В пятницу без осадков. На севере до -20°, в остальных регионах -18°...-3°.

Прогноз на 2 марта / УНИАН

3 и 4 марта в Украине местами пройдет снег. В субботу ночью холоднее всего будет на западе - до -14°, на остальной территории -13°…0°. Днем температура по стране -7°...+4°. В воскресенье ночью на севере до -14°, днем в Украине от -6° до +4°.

Прогноз на 3 марта / УНИАН

Прогноз на 4 марта / УНИАН

Народный прогноз

26 февраля - день Святого Мартиниана. Снег тает - весна будет теплой. Если плохая погода - холодная и затяжная весна. 27 февраля - Кирилла. Хорошая погода на Кирилла - к морозам.

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28 февраля - Онисима. С сегодняшнего дня зима с весной начинают борьбу: "Кому идти вперед, а кому вспять повернуть".

1 марта - в народе обозначен днем бога Ярила. В этот день принято не работать, а устраивать пир в честь прихода весны. Но если где-то слышится зяблик - значит, весна будет холодной. 2 марта - лучше всего обратить внимание на небо. Если облака плывут быстро и высоко, значит, будет хорошая погода.

3 марта - можно начинать рыболовный сезон - хорошо начинает клевать окунь. Если вечером маленькие звезды видно не слишком ярко или мерцают, значит, быть ветру. 4 марта народные приметы основаны на наблюдениях за животными. Если кролики начинают копать норки, значит, еще выпадет снег, или быть метели. А грачи и галки на дороге - к ненастной погоде.