В Папуа-Новой Гвинее произошло мощное землетрясение

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В понедельник, 26 февраля, в Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,6.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 127 км на северо-запад от города Кокопо. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в мексиканском штате Оахака 19 февраля произошло землетрясение магнитудой 6,0. В столице Мехико прозвучал сигнал тревоги, однако подземные толчки не ощущались.