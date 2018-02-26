В Папуа-Новой Гвинее произошло мощное землетрясение

10:18, 26 февраля 2018
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В понедельник, 26 февраля, в Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,6.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 127 км на северо-запад от города Кокопо. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в мексиканском штате Оахака 19 февраля произошло землетрясение магнитудой 6,0. В столице Мехико прозвучал сигнал тревоги, однако подземные толчки не ощущались.

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