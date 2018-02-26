В Украине объявили штормовое предупреждение: в ближайшие дни ожидаются морозы, снегопады и сильный ветер

Местами синоптики обещают до -25°.

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В течение ближайших дней в Украине ожидаются морозы, снегопады и сильный ветер.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, 26-27 февраля сохранится холодная погода с температурой ночью до 14-20° мороза, в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ривненской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами до 25° мороза; в южной части и на Закарпатье до 8-13° мороза.

Утром и днем 27 февраля, ночью 28 февраля по всей стране, кроме западных областей, снег, метели, порывы ветра 15-22 м/с, в Приазовье местами до 25-27 м/с. Днем 27 февраля в южных, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской области сильные снегопады, сильные метели, снежные заносы.

Напомним, в понедельник, 26 февраля, в Украине сохранится холодная погода, без осадков.