В Украине объявили штормовое предупреждение: в ближайшие дни ожидаются морозы, снегопады и сильный ветер

09:13, 26 февраля 2018
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Местами синоптики обещают до -25°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В течение ближайших дней в Украине ожидаются морозы, снегопады и сильный ветер.

В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -13°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, 26-27 февраля сохранится холодная погода с температурой ночью до 14-20° мороза, в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ривненской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами до 25° мороза; в южной части и на Закарпатье до 8-13° мороза.

Утром и днем 27 февраля, ночью 28 февраля по всей стране, кроме западных областей, снег, метели, порывы ветра 15-22 м/с, в Приазовье местами до 25-27 м/с. Днем 27 февраля в южных, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской области сильные снегопады, сильные метели, снежные заносы.

Напомним, в понедельник, 26 февраля, в Украине сохранится холодная погода, без осадков.

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