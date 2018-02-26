В Украине объявили штормовое предупреждение: в ближайшие дни ожидаются морозы, снегопады и сильный ветер
Местами синоптики обещают до -25°.
В течение ближайших дней в Украине ожидаются морозы, снегопады и сильный ветер.
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -13°
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Так, 26-27 февраля сохранится холодная погода с температурой ночью до 14-20° мороза, в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ривненской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами до 25° мороза; в южной части и на Закарпатье до 8-13° мороза.
Утром и днем 27 февраля, ночью 28 февраля по всей стране, кроме западных областей, снег, метели, порывы ветра 15-22 м/с, в Приазовье местами до 25-27 м/с. Днем 27 февраля в южных, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской области сильные снегопады, сильные метели, снежные заносы.
Напомним, в понедельник, 26 февраля, в Украине сохранится холодная погода, без осадков.
Погода в Украине
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Винница+20°... +7°
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Днепр+21°... +8°
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Донецк+19°... +6°
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Житомир+21°... +8°
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Запорожье+20°... +9°
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Ивано-Франковск+24°... +5°
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Киев+19°... +10°
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Кировоград+20°... +7°
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Луганск+17°... +8°
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Луцк+22°... +7°
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Львов+23°... +6°
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Николаев+20°... +8°
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Одесса+23°... +9°
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Полтава+19°... +9°
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Ровно+22°... +6°
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Симферополь+17°... +6°
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Сумы+18°... +8°
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Тернополь+22°... +6°
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Харьков+19°... +9°
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Херсон+20°... +7°
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Хмельницкий+20°... +7°
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Черкассы+19°... +9°
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Чернигов+18°... +8°
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Черновцы+22°... +6°