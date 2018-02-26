В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -13°

08:30, 26 февраля 2018
2

Вечером в столице похолодает.

В Киеве сегодня будет холодно / УНИАН
В Киеве сегодня будет холодно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 26 февраля в Киеве без осадков, температура до -19°.

В Украине сегодня сохранится холодная погода, без осадков (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -13°, вечером - до -15°. Ветер южный и юго-западный, до 2,4 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:55, а зайдет в 17:28.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 26 февраля, в Украине сохранится холодная погода, без осадков.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Читайте также
В Украине сегодня сохранится холодная погода, без осадков (карта) В Украине сегодня сохранится холодная погода, без осадков (карта)
Украинцев предупреждают о сильном похолодании в ближайшие дни Украинцев предупреждают о сильном похолодании в ближайшие дни
В последнее воскресенье зимы Украину накроют сильные морозы В последнее воскресенье зимы Украину накроют сильные морозы
В Норвегии на видео запечатлели красочное северное сияние В Норвегии на видео запечатлели красочное северное сияние
Украину скуют лютые морозы до -25° (видео) Украину скуют лютые морозы до -25° (видео)
Циклон "Гита" вызвал в Новой Зеландии 8-метровые волны Циклон "Гита" вызвал в Новой Зеландии 8-метровые волны
Погода на выходные: в Украине ударят лютые морозы и пройдет снег (карта) Погода на выходные: в Украине ударят лютые морозы и пройдет снег (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 8 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
57 %
755 мм
2.9 м/с
13 %
Лента новостей