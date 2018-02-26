В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -13°

Вечером в столице похолодает.

В Киеве сегодня будет холодно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 26 февраля в Киеве без осадков, температура до -19°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -13°, вечером - до -15°. Ветер южный и юго-западный, до 2,4 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:55, а зайдет в 17:28.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 26 февраля, в Украине сохранится холодная погода, без осадков.

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