В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -13°
08:30, 26 февраля 2018
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Вечером в столице похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 26 февраля в Киеве без осадков, температура до -19°.
В Украине сегодня сохранится холодная погода, без осадков (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -13°, вечером - до -15°. Ветер южный и юго-западный, до 2,4 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:55, а зайдет в 17:28.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 26 февраля, в Украине сохранится холодная погода, без осадков.
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Винница-17°... -11°
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Днепропетровск-12°... -6°
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Донецк-13°... -5°
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Житомир-17°... -11°
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Запорожье-10°... -5°
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Ивано-Франковск-16°... -9°
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Киев-16°... -10°
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Кировоград-13°... -7°
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Луганск-13°... -6°
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Луцк-18°... -10°
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Львов-16°... -9°
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Николаев-10°... -5°
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Одесса-11°... -5°
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Полтава-16°... -10°
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Ровно-20°... -12°
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Симферополь-8°... -4°
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Сумы-18°... -10°
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Тернополь-17°... -11°
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Харьков-18°... -9°
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Херсон-10°... -5°
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Хмельницкий-18°... -11°
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