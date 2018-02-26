В Украине сегодня сохранится холодная погода, без осадков (карта)

На западе до -22°.

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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 26 февраля, в Украине сохранится холодная погода, без осадков.

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На востоке без осадков, температура до -20°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до -11°.

На западе Украины в понедельник без осадков. Температура до -22°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до -21°. В центре без осадков, температура до -19°.

Прогноз на 26 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 26 февраля - день Святого Мартиниана. Снег тает - весна будет теплой. Если плохая погода - холодная и затяжная весна.

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