В Украине сегодня сохранится холодная погода, без осадков (карта)
08:08, 26 февраля 2018
40
На западе до -22°.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 26 февраля, в Украине сохранится холодная погода, без осадков.
Лютые морозы охватят всю Украину: синоптик рассказала о погоде в конце зимы-начале весны
На востоке без осадков, температура до -20°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до -11°.
На западе Украины в понедельник без осадков. Температура до -22°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до -21°. В центре без осадков, температура до -19°.
Согласно народному прогнозу, 26 февраля - день Святого Мартиниана. Снег тает - весна будет теплой. Если плохая погода - холодная и затяжная весна.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница-17°... -11°
-
Днепропетровск-12°... -6°
-
Донецк-13°... -5°
-
Житомир-17°... -11°
-
Запорожье-10°... -5°
-
Ивано-Франковск-16°... -9°
-
Киев-16°... -10°
-
Кировоград-13°... -7°
-
Луганск-13°... -6°
-
Луцк-18°... -10°
-
Львов-16°... -9°
-
Николаев-10°... -5°
-
Одесса-11°... -5°
-
Полтава-16°... -10°
-
Ровно-20°... -12°
-
Симферополь-8°... -4°
-
Сумы-18°... -10°
-
Тернополь-17°... -11°
-
Харьков-18°... -9°
-
Херсон-10°... -5°
-
Хмельницкий-18°... -11°
-
Черкассы-14°... -8°
-
Чернигов-22°... -10°
-
Черновцы-14°... -10°
Виргиния, США
+ 8 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +8 °
Влажность: 57 %
Давление: 755 мм
Ветер: 2.9 м/с
Вероятность осадков: 13 %
Восход: 06:46
Закат 17:59
Видимость: 1.6 км
Фаза луны:
Лента новостей