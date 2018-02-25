В Украину идут снегопады и метели: ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий
Днем 27 февраля в южных, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской области ожидаются сильные снегопады, сильные метели, снежные заносы.
Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий на большинстве территории Украины 27 и 28 февраля.
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"По данным Укргидрометцентра, утром и днем 27 февраля и ночью 28 февраля в Украине, кроме западных областей, снег, метель, порывы ветра 15-22 м/с, в Приазовье местами 25-27 м/с", - говорится в сообщении на сайте ГСЧС.
В частности, днем 27 февраля в южных, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской области ожидаются сильные снегопады, сильные метели, снежные заносы.
Как сообщал УНИАН, синоптики предупреждают украинцев о сильном похолодании на большей части территории Украины в ближайшие дни.
По прогнозам, в связи с вторжением холодного арктического воздуха с севера Европы ожидается снижение ночной (минимальной) температуры 25 февраля до 14-19 градусов мороза.
В Житомирской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях ночью будет 17-22 градуса мороза; в южной части и на Закарпатье - 8-13 градусов мороза. 25-27 февраля в Киевской области температура ночью 17-22 градуса мороза (в Киеве 16-19 градусов мороза), местами по области - 24 градуса мороза.
26-27 февраля температура ночью 14-20 градусов мороза, в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ривненской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами до 25 градусов мороза, в южной части температура существенно не изменится.
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