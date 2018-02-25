Украинцев предупреждают о сильном похолодании в ближайшие дни

В связи с вторжением холодного арктического воздуха с севера Европы в некоторых регионах ночью будет до 25 градусов мороза.

В ГСЧС предупреждают украинцев о сильном похолодании / фото УНИАН

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают украинцев о сильном похолодании на большей части территории Украины в ближайшие дни.

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Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, в связи с вторжением холодного арктического воздуха с севера Европы ожидается снижение ночной (минимальной) температуры 25 февраля до 14-19 градусов мороза.

В Житомирской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях ночью будет 17-22 градуса мороза; в южной части и на Закарпатье - 8-13 градусов мороза. 25-27 февраля в Киевской области температура ночью 17-22 градуса мороза (в Киеве 16-19 градусов мороза), местами по области - 24 градуса мороза.

«26-27 февраля температура ночью 14-20 градусов мороза, в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ривненской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами до 25 градусов мороза, в южной части температура существенно не изменится», - говорится в сообщении.

Также ГСЧС предупреждает о лавинной опасности в Карпатах.

«25-26 февраля в связи с резким снижением температуры воздуха в горах Ивано-Франковской области и на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)», - говорится в сообщении.