В последнее воскресенье зимы Украину накроют сильные морозы

21:01, 24 февраля 2018
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В некоторых областях столбики термометров могут опуститься даже до -20.

Замки на ограде в морозный зимний день в минском парке, Беларусь, 23 января / Vasily Fedosenko / REUTERS
Иллюстрация / Vasily Fedosenko / REUTERS

Погода в воскресенье, 25 февраля, в большинстве областей Украины отметится существенным понижением температуры. Лишь в западных областях морозы придут вместе со снегом.

Лютые морозы охватят всю Украину: синоптик рассказала о погоде в конце зимы-начале весныКак прогнозируют синоптики Укргидрометцентра, 25 февраля в Украине ожидается холодная погода с температурой ночью -13-18 градусов. В некоторых областях столбики термометров могут опуститься даже до -20.

На Черниговщине и Сумщине до 21 мороза, днем -8-13, в южной части и на Закарпатье ночью -6-11, днем -2-7, а в Карпатах ночью -18-23, днем -13-18, отмечают метеорологи.

Снега стоит ждать в западных и местами в центральных областях, в остальных областях осадков не прогнозируют.

В Киеве днем 10-12 мороза, на дорогах местами гололедица.

Прогноз погоды на воскресенье, 25 февраля, в городах Украины: 

В Хмельницком, Львове, Черновцах, Виннице, Чернигове, Сумах и Черкассах ожидается -10...-12.

В Ивано-Франковске, Тернополе, Луцке, Ровно, Житомире, Кропивницком, Полтаве, Донецке, Луганске, Харькове будет -9...-11

В Одессе – -5...-7; Николаеве – -4...-6; Херсоне, Ужгороде и Запорожье – -3...-5; в Днепре – -8...-10; в Симферополе – -2...-4.

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