В последнее воскресенье зимы Украину накроют сильные морозы
В некоторых областях столбики термометров могут опуститься даже до -20.
Погода в воскресенье, 25 февраля, в большинстве областей Украины отметится существенным понижением температуры. Лишь в западных областях морозы придут вместе со снегом.
Лютые морозы охватят всю Украину: синоптик рассказала о погоде в конце зимы-начале весныКак прогнозируют синоптики Укргидрометцентра, 25 февраля в Украине ожидается холодная погода с температурой ночью -13-18 градусов. В некоторых областях столбики термометров могут опуститься даже до -20.
На Черниговщине и Сумщине до 21 мороза, днем -8-13, в южной части и на Закарпатье ночью -6-11, днем -2-7, а в Карпатах ночью -18-23, днем -13-18, отмечают метеорологи.
Снега стоит ждать в западных и местами в центральных областях, в остальных областях осадков не прогнозируют.
В Киеве днем 10-12 мороза, на дорогах местами гололедица.
Прогноз погоды на воскресенье, 25 февраля, в городах Украины:
В Хмельницком, Львове, Черновцах, Виннице, Чернигове, Сумах и Черкассах ожидается -10...-12.
В Ивано-Франковске, Тернополе, Луцке, Ровно, Житомире, Кропивницком, Полтаве, Донецке, Луганске, Харькове будет -9...-11
В Одессе – -5...-7; Николаеве – -4...-6; Херсоне, Ужгороде и Запорожье – -3...-5; в Днепре – -8...-10; в Симферополе – -2...-4.
Погода в Украине
-
Винница-18°... -11°
-
Днепропетровск-12°... -5°
-
Донецк-13°... -5°
-
Житомир-17°... -11°
-
Запорожье-11°... -5°
-
Ивано-Франковск-17°... -6°
-
Киев-15°... -10°
-
Кировоград-13°... -7°
-
Луганск-10°... -5°
-
Луцк-16°... -9°
-
Львов-17°... -7°
-
Николаев-11°... -4°
-
Одесса-13°... -5°
-
Полтава-15°... -10°
-
Ровно-19°... -10°
-
Симферополь-8°... -2°
-
Сумы-17°... -10°
-
Тернополь-17°... -10°
-
Харьков-15°... -9°
-
Херсон-11°... -4°
-
Хмельницкий-20°... -11°
-
Черкассы-14°... -9°
-
Чернигов-18°... -9°
-
Черновцы-15°... -6°