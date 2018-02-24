Синоптики прогнозируют прекращение снегопадов в Украине к утру 25 февраля
Также гидрометцентр в очередной раз предупреждает о существенном похолодании почти во всех областях.
Синоптики прогнозируют прекращение снегопадов в Украине к утру 25 февраля.
Как сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 11.00 снег идет в южных, западных, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Житомирской и Киевской областях.
На этой территории осадки будут продолжаться до конца суток 24 февраля.
Количество осадков в указанных областях составит 1-6 мм (в Киеве - до 3 мм), высота снежного покрова вырастет на 3-8 см (в Киеве - на 3-5 см).
К 24.00 осадки прекратятся в Киевской (и в столице) и Черкасской областях, до 8.00 25 февраля снег будет идти на Прикарпатье, Закарпатье и в Одесской области.
Кроме того, гидрометцентр в очередной раз предупреждает, что в результате вторжения холодного арктического воздуха с севера Европы в Украине ожидается снижение ночной (минимальной) температуры:
Украину скуют лютые морозы до -25° (видео)24 февраля - до 10-16° мороза, в Черниговской, Сумской и Харьковской областях до 16-21° мороза; на юге страны и Закарпатье до 3-9° мороза;
24 февраля - в Киевской области до 10-16° мороза (в Киеве до 11-13° мороза);
25 февраля - до 14-19° мороза, в Житомирской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях до 17-22° мороза; в южной части и на Закарпатье до 8-13° мороза;
25-27 февраля в Киевской области - до 17-22° мороза (в Киеве 16-19° мороза), местами по области до 24° мороза.
26-27 февраля температура ночью 14-20° мороза, в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ривненской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях - местами до 25° мороза; в южной части температура существенно не изменится.
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