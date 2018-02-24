В Норвегии на видео запечатлели красочное северное сияние

Все самые яркие моменты соединили в минутном видео.

В Норвегии сняли на видео северное сияние / скриншот

В Норвегии обсерватория, находящаяся в городе Сенья, запечатлела на видео северное сияние, которое назвали Аврора Бореалис.

Все самые яркие моменты соединили в минутном видео, на котором видно, как небо переливается синими, зелеными, желтыми цветами. Также обсерватория вела прямую трансляцию северного сияния в Facebook, поэтому все желающие могли наблюдать за необычным атмосферным явлением в прямом эфире.

Такие разноцветные переливания в небе происходят в результате взаимодействия магнитосферы Земли с заряженными частицами солнечного ветра.

Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года NASA показало снимок северного сияния над Канадой, сделанное с борта Международной космической станции.