Одевайтесь теплее: синоптики предупреждают о сильном похолодании
В некоторых областях в течение ближайших дней температура упадет до -25°.
В течение ближайших дней, 24-27 февраля, ожидается сильное похолодание. Местами температура упадет до -25°.
По данным Укргадрометцентра, 24 февраля ожидается понижение ночной (минимальной) температуры до -21°. Теплее всего будет в южной части Украины и на Закарпатье.
В Украину идут лютые морозы: как не подхватить простуду"25 февраля до 14-19° мороза, в Житомирской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях до 17-22° мороза; в южной части и на Закарпатье до 8-13° мороза", - говорится в сообщении.
В начале следующей недели ожидается ночью 14-20° мороза, в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами до 25° мороза; в южной части температура существенно не изменится.
Как сообщал УНИАН, сегодня почти по всей стране ожидается снег.
Погода в Украине
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Винница+20°... +7°
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Днепр+21°... +8°
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Донецк+19°... +6°
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Житомир+21°... +8°
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Запорожье+20°... +9°
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Ивано-Франковск+24°... +5°
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Киев+19°... +10°
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Кировоград+20°... +7°
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Луганск+17°... +8°
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Луцк+22°... +7°
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Львов+23°... +6°
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Николаев+20°... +8°
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Одесса+23°... +9°
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Полтава+19°... +9°
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Ровно+22°... +6°
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Симферополь+17°... +6°
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Сумы+18°... +8°
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Тернополь+22°... +6°
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Харьков+19°... +9°
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Херсон+20°... +7°
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Хмельницкий+20°... +7°
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Черкассы+19°... +9°
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Чернигов+18°... +8°
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Черновцы+22°... +6°