Одевайтесь теплее: синоптики предупреждают о сильном похолодании

В некоторых областях в течение ближайших дней температура упадет до -25°.

Синоптики предупредили о сильном похолодании в течение ближайших дней / фото УНИАН

В течение ближайших дней, 24-27 февраля, ожидается сильное похолодание. Местами температура упадет до -25°.

По данным Укргадрометцентра, 24 февраля ожидается понижение ночной (минимальной) температуры до -21°. Теплее всего будет в южной части Украины и на Закарпатье.

Читайте также В Украину идут лютые морозы: как не подхватить простуду"25 февраля до 14-19° мороза, в Житомирской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях до 17-22° мороза; в южной части и на Закарпатье до 8-13° мороза", - говорится в сообщении.

В начале следующей недели ожидается ночью 14-20° мороза, в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами до 25° мороза; в южной части температура существенно не изменится.

Как сообщал УНИАН, сегодня почти по всей стране ожидается снег.