Одевайтесь теплее: синоптики предупреждают о сильном похолодании

08:41, 24 февраля 2018
779

В некоторых областях в течение ближайших дней температура упадет до -25°.

Синоптики предупредили о сильном похолодании в течение ближайших дней / фото УНИАН
Синоптики предупредили о сильном похолодании в течение ближайших дней / фото УНИАН

В течение ближайших дней, 24-27 февраля, ожидается сильное похолодание. Местами температура упадет до -25°.

По данным Укргадрометцентра, 24 февраля ожидается понижение ночной (минимальной) температуры до -21°. Теплее всего будет в южной части Украины и на Закарпатье.

В Украину идут лютые морозы: как не подхватить простуду"25 февраля до 14-19° мороза, в Житомирской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях до 17-22° мороза; в южной части и на Закарпатье до 8-13° мороза", - говорится в сообщении.

В начале следующей недели ожидается ночью 14-20° мороза, в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами до 25° мороза; в южной части температура существенно не изменится.

Как сообщал УНИАН, сегодня почти по всей стране ожидается снег.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Из-за теплой погоды в Украине увеличилось количество комаров (видео) Из-за теплой погоды в Украине увеличилось количество комаров (видео)
В Киеве завтра без осадков, днем температура до +18° В Киеве завтра без осадков, днем температура до +18°
Гидрометцентр предупреждает о заморозках на востоке Украины Гидрометцентр предупреждает о заморозках на востоке Украины
На Закарпатье в результате оползня разрушены два жилых дома На Закарпатье в результате оползня разрушены два жилых дома
В Киеве сегодня без осадков, днем до +24° В Киеве сегодня без осадков, днем до +24°
NASA показало спутниковые фото извержения вулкана на Гавайях NASA показало спутниковые фото извержения вулкана на Гавайях
Завтра в Киеве без осадков, температура до +24° Завтра в Киеве без осадков, температура до +24°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 27 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
65 %
763 мм
3.4 м/с
7 %
Лента новостей