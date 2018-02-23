Украину скуют лютые морозы до -25° (видео)

20:54, 23 февраля 2018
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О резком снижении температуры предупредил и Гидрометцентр, и ГСЧС.

Уже завтра, 24 февраля, температура на севере страны снизится до -10...-15°. В начале недели ожидаются аномальные -23...-25° в северных и восточных областях.

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"Начало следующей недели, это 26-27 число, ночные температуры в северных областях, на Сумщине, Луганщине, Харьковщине могут достигать в пределах -20...-25°. Центральные области, западные - также температура будет в пределах -15....-22°", - рассказал синоптик Владислав Билык.

В КГГА предупредили, что 25 и 26 февраля в Киеве синоптики прогнозируют холодную погоду, температуру ночью -17...-19°, днем -10...-12°. Без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/сек.

27 и 28 февраля в столице сохранится холодная погода. 27 февраля ночью без осадков, днем небольшой снег; 28 февраля умеренный снег.

Как сообщала Погода УНИАН, на выходных в Украине сильно похолодает, в субботу почти по всей стране пройдет снег.

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