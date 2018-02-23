Украину скуют лютые морозы до -25° (видео)
О резком снижении температуры предупредил и Гидрометцентр, и ГСЧС.
Уже завтра, 24 февраля, температура на севере страны снизится до -10...-15°. В начале недели ожидаются аномальные -23...-25° в северных и восточных областях.
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"Начало следующей недели, это 26-27 число, ночные температуры в северных областях, на Сумщине, Луганщине, Харьковщине могут достигать в пределах -20...-25°. Центральные области, западные - также температура будет в пределах -15....-22°", - рассказал синоптик Владислав Билык.
В КГГА предупредили, что 25 и 26 февраля в Киеве синоптики прогнозируют холодную погоду, температуру ночью -17...-19°, днем -10...-12°. Без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/сек.
27 и 28 февраля в столице сохранится холодная погода. 27 февраля ночью без осадков, днем небольшой снег; 28 февраля умеренный снег.
Как сообщала Погода УНИАН, на выходных в Украине сильно похолодает, в субботу почти по всей стране пройдет снег.
Погода в Украине
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Винница+20°... +7°
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Днепр+21°... +8°
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Донецк+19°... +6°
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Житомир+21°... +8°
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Запорожье+20°... +9°
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Ивано-Франковск+24°... +5°
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Киев+19°... +10°
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Кировоград+20°... +7°
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Луганск+17°... +8°
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Луцк+22°... +7°
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Львов+23°... +6°
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Николаев+20°... +8°
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Одесса+23°... +9°
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Полтава+19°... +9°
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Ровно+22°... +6°
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Симферополь+17°... +6°
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Сумы+18°... +8°
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Тернополь+22°... +6°
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Харьков+19°... +9°
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Херсон+20°... +7°
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Хмельницкий+20°... +7°
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Черкассы+19°... +9°
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Чернигов+18°... +8°
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Черновцы+22°... +6°