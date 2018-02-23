В Черниговской области спасатели освободили четыре автомобиля из снежных заносов
Никто не пострадал.
В течение прошлых суток в Черниговской области спасатели освободили четыре автомобилz из снежных заносов.
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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Так, 22 февраля в 08:00 спасатели 7-й Государственной пожарно-спасательной части г. Новгород-Северский автомобилем повышенной проходимости отбуксировали грузовой автомобиль с проблемного участка дороги вблизи села Путивск. В тот же день спасатели 23-й Государственной пожарно-спасательной части г. Ичня возле села Дорогинка и Ивангород высвободили из снежных заносов два автомобиля.
23 февраля в 05:22 спасатели 8-го Государственного пожарно-спасательного подразделения освободили из снежного заноса автомобиль Renault, который слетел в кювет вблизи с. Украинское Куликовского района.
Напомним, на выходных в Украине сильно похолодает, в субботу почти по всей стране пройдет снег.
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