Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

14:56, 23 февраля 2018
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Лавинная опасность ожидается на Ивано-Франковщине.

В Карпатах ожидается лавинная опасность / Фото УНИАН
В Карпатах ожидается лавинная опасность / Фото УНИАН

В течение ближайших дней в Карпатах сохранится лавинная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"24-25 февраля в связи с резким снижением температуры воздуха в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, на выходных в Украине сильно похолодает, в субботу почти по всей стране пройдет снег.

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