Циклон "Гита" вызвал в Новой Зеландии 8-метровые волны

Порывы ветра местами достигали 144 км/ч.

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Циклон "Гита" принес в Новую Зеландию сильный ветер, высокие волны и дожди.

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Ранее "Гита" бушевал на островах Самоа и Тонга, где нанес серьезный ущерб, сообщает Floodlist.

В Новой Зеландии порывы ветра местами достигали 144 км/ч, а на западном побережье были зафиксированы волны высотой 8,3 м. Во многих регионах выпало более 100 мм осадков, что превышает среднемесячную норму февраля.

Напомним, в результате схода оползней в провинции Центральная Ява на западе Индонезии 11 человек пропали без вести, еще 14 пострадали.