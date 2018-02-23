Циклон "Гита" вызвал в Новой Зеландии 8-метровые волны

13:39, 23 февраля 2018
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Порывы ветра местами достигали 144 км/ч.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Циклон "Гита" принес в Новую Зеландию сильный ветер, высокие волны и дожди.

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Ранее "Гита" бушевал на островах Самоа и Тонга, где нанес серьезный ущерб, сообщает Floodlist.

В Новой Зеландии порывы ветра местами достигали 144 км/ч, а на западном побережье были зафиксированы волны высотой 8,3 м. Во многих регионах выпало более 100 мм осадков, что превышает среднемесячную норму февраля.

Напомним, в результате схода оползней в провинции Центральная Ява на западе Индонезии 11 человек пропали без вести, еще 14 пострадали.

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