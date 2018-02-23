Погода на выходные: в Украине ударят лютые морозы и пройдет снег (карта)

На западе в воскресенье до -27°.

На выходных в Украине ударят морозы / УНИАН

На выходных в Украине сильно похолодает, в субботу почти по всей стране пройдет снег.

Согласно данным Погода УНИАН, в столице в субботу пройдет снег, температура воздуха ночью -16°, днем -7°. В воскресенье без осадков, -18°...-12°.

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Во Львове завтра снегопад, ночью -12°, днем -5°. В воскресенье пасмурно, -19°…-10°.

В Луцке в субботу ночью -12°, днем -7°, пройдет снег. В воскресенье ночью -19°, днем -10°, облачно с прояснениями.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха -16°...-6°. В воскресенье до -20°, пасмурно.

В Одессе на выходных пройдет снег. В субботу температура ночью -10°, днем +1°. В воскресенье -14°...-5°.

В Харькове в субботу снегопад, температура ночью -14°, днем -8°. В воскресенье -20°...-10°, пасмурно.

Прогноз на 24 февраля / УНИАН

Прогноз на 25 февраля / УНИАН

В Днепре в субботу сильный снег. Температура ночью -11°, днем -5°. В воскресенье без осадков, температура воздуха -13°...-7°.

В Симферополе завтра пройдет снег, -4°...+1°. В воскресенье -8°...-2°, также ожидаются осадки.

Жителям Мариуполя обещают на субботу небольшую облачность, температура ночью -9°, днем -4°. В воскресенье без осадков, температура до -12°.

В Краматорске в субботу пройдет снег, температура ночью -14°, днем -6°. В воскресенье температура до -15°, пасмурно.

В Северодонецке завтра дождь, температура ночью -14°, днем -6°. В воскресенье -19°...-9°, без осадков.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу пройдет снег, температура до -19°. В воскресенье без соадков, ночью -27°, днем -17°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью -14°, днем -5°. В воскресенье пасмурно, ночью -21°, днем до -12°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до -12°. В воскресенье температура до -20°, переменная облачность.

В Сваляве завтра без осадков, -14°, в воскресенье солнечно, температура воздуха -17° …-7°.

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