Погода на выходные: в Украине ударят лютые морозы и пройдет снег (карта)
На западе в воскресенье до -27°.
На выходных в Украине сильно похолодает, в субботу почти по всей стране пройдет снег.
Согласно данным Погода УНИАН, в столице в субботу пройдет снег, температура воздуха ночью -16°, днем -7°. В воскресенье без осадков, -18°...-12°.
Завтра в Украину придет сильное похолодание: синоптики обещают до -25° (видео)
Во Львове завтра снегопад, ночью -12°, днем -5°. В воскресенье пасмурно, -19°…-10°.
В Луцке в субботу ночью -12°, днем -7°, пройдет снег. В воскресенье ночью -19°, днем -10°, облачно с прояснениями.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха -16°...-6°. В воскресенье до -20°, пасмурно.
В Одессе на выходных пройдет снег. В субботу температура ночью -10°, днем +1°. В воскресенье -14°...-5°.
В Харькове в субботу снегопад, температура ночью -14°, днем -8°. В воскресенье -20°...-10°, пасмурно.
В Днепре в субботу сильный снег. Температура ночью -11°, днем -5°. В воскресенье без осадков, температура воздуха -13°...-7°.
В Симферополе завтра пройдет снег, -4°...+1°. В воскресенье -8°...-2°, также ожидаются осадки.
Жителям Мариуполя обещают на субботу небольшую облачность, температура ночью -9°, днем -4°. В воскресенье без осадков, температура до -12°.
В Краматорске в субботу пройдет снег, температура ночью -14°, днем -6°. В воскресенье температура до -15°, пасмурно.
В Северодонецке завтра дождь, температура ночью -14°, днем -6°. В воскресенье -19°...-9°, без осадков.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу пройдет снег, температура до -19°. В воскресенье без соадков, ночью -27°, днем -17°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью -14°, днем -5°. В воскресенье пасмурно, ночью -21°, днем до -12°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до -12°. В воскресенье температура до -20°, переменная облачность.
В Сваляве завтра без осадков, -14°, в воскресенье солнечно, температура воздуха -17° …-7°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница-8°... -3°
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Днепропетровск-10°... -3°
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Донецк-11°... -5°
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Житомир-9°... -3°
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Запорожье-8°... -2°
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Ивано-Франковск-9°... -1°
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Киев-9°... -2°
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Кировоград-7°... 0°
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Луганск-13°... -4°
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Луцк-8°... -3°
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Львов-11°... -2°
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Николаев-3°... +2°
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Одесса-3°... +1°
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Полтава-12°... -5°
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Ровно-12°... -4°
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Симферополь-4°... 0°
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Сумы-15°... -6°
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Тернополь-10°... -3°
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Харьков-14°... -6°
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Херсон-4°... -1°
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Хмельницкий-9°... -3°
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Черкассы-8°... -2°
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Чернигов-13°... -3°
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Черновцы-6°... -1°