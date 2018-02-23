Завтра в Украину придет сильное похолодание: синоптики обещают до -25° (видео)
Самое сильное похолодание следует ожидать на выходных.
В течение 24-27 февраля в Украине ожидается сильное похолодание.
В Киеве сегодня пройдет снег, днем до -4°
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Так, 24 февраля температура снизится до 10-16° мороза, в Черниговской, Сумской и Харьковской областях до 16-21° мороза; на юге страны и Закарпатье до 3-9° мороза. 25 февраля похолодает до 14-19° мороза, в Житомирской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях до 17-22° мороза; в южной части и на Закарпатье до 8-13° мороза.
В течение 26-27 февраля температура ночью 14-20° мороза, в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ривненской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами до 25° мороза; в южной части температура существенно не изменится.
Напомним, 23 февраля в Украине сохранится холодная погода, во многих регионах пройдет снег.
Погода в Украине
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Винница-8°... -3°
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Днепропетровск-10°... -3°
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Донецк-11°... -5°
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Житомир-9°... -3°
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Запорожье-8°... -2°
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Ивано-Франковск-9°... -1°
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Киев-9°... -2°
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Кировоград-7°... 0°
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Луганск-13°... -4°
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Луцк-8°... -3°
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Львов-11°... -2°
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Николаев-3°... +2°
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Одесса-3°... +1°
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Полтава-12°... -5°
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Ровно-12°... -4°
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Симферополь-4°... 0°
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Сумы-15°... -6°
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Тернополь-10°... -3°
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Харьков-14°... -6°
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Херсон-4°... -1°
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Хмельницкий-9°... -3°
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Черкассы-8°... -2°
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Чернигов-13°... -3°
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Черновцы-6°... -1°