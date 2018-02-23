Завтра в Украину придет сильное похолодание: синоптики обещают до -25° (видео)

10:45, 23 февраля 2018
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Самое сильное похолодание следует ожидать на выходных.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В течение 24-27 февраля в Украине ожидается сильное похолодание.

В Киеве сегодня пройдет снег, днем до -4°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, 24 февраля температура снизится до 10-16° мороза, в Черниговской, Сумской и Харьковской областях до 16-21° мороза; на юге страны и Закарпатье до 3-9° мороза. 25 февраля похолодает до 14-19° мороза, в Житомирской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях до 17-22° мороза; в южной части и на Закарпатье до 8-13° мороза.

В течение 26-27 февраля температура ночью 14-20° мороза, в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ривненской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами до 25° мороза; в южной части температура существенно не изменится.

Напомним, 23 февраля в Украине сохранится холодная погода, во многих регионах пройдет снег.

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