В Мексике произошло землетрясение магнитудой 4,8

09:33, 23 февраля 2018
189
0

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Мексике произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Мексике произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В пятницу, 23 февраля, в Мексике произошло землетрясение магнитудой 4,8.

В Мексике произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 23 км на северо-запад от населенного пункта Сан-Мигель-Панистлауака. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в Мексике после мощного землетрясения магнитудой 7,2 были зафиксированы 122 афтершока.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Зима посреди лета: Карпаты засыпало снегом (фото) Зима посреди лета: Карпаты засыпало снегом (фото)
Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра города (видео) Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра города (видео)
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1 У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1
Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта) Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта)
В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29° В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29°
На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта) На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
85 %
749 мм
3.4 м/с
92 %
Лента новостей