Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Мексике произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В пятницу, 23 февраля, в Мексике произошло землетрясение магнитудой 4,8.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 23 км на северо-запад от населенного пункта Сан-Мигель-Панистлауака. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в Мексике после мощного землетрясения магнитудой 7,2 были зафиксированы 122 афтершока.