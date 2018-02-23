В Киеве сегодня пройдет снег, днем до -4°

Вечером в столице похолодает до -9°.

В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 23 февраля, в Киеве пройдет снег, температура до -12°.

Читайте также Синоптики предупреждают о сильном похолодании в Украине: ударят 25-градусные морозы

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -4°, вечером - до -9°. Ветер восточный, до 3,1 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:57, а зайдет в 17:26.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля в Украине сохранится холодная погода, во многих регионах пройдет снег.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.