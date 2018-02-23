В Украине сегодня будет холодно, местами пройдет снег (карта)

08:09, 23 февраля 2018
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На севере до -19°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 23 февраля в Украине сохранится холодная погода, во многих регионах пройдет снег.

Синоптики предупреждают о сильном похолодании в Украине: ударят 25-градусные морозы

На востоке практически без осадков, температура до -17°. Жителей южных регионов ожидают снегопады. Температура до -7°.

На западе Украины в пятницу местами пройдет снег. Температура до -11°.

В северных областях без осадков. Температура до -19°. В центре практически без осадков, температура до -14°.

Прогноз на 23 февраля / УНИАН
Прогноз на 23 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 23 февраля - день Прохора. Считается, что после этого дня начинается потепление.

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