Лютые морозы охватят всю Украину: синоптик рассказала о погоде в конце зимы-начале весны

Вторая половина недели отметится ночной температурой воздуха -10-15 градусов, на западе, севере, северо-востоке, местами в центральной части вероятно до-16-20 градусов.

Vasily Fedosenko, REUTERS

В Украину перемещается холодная воздушная масса арктического происхождения, которая принесет сильные морозы.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем блоге.

«Февраль окончательно принял решение безальтернативно закрепить свой имидж, присвоенный ему украинским народом много времени назад. То есть охватить всю Украину лютыми морозами. И вдогонку – еще и снегом, с нашими красными щеками и синими носами», – отмечает синоптик.

По ее словам, вторая половина недели отметится ночной температурой воздуха -10-15 градусов, на западе, севере, северо-востоке, местами в центральной части вероятно до-16-20 градусов.

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Дневная температура воздуха составит -6-11 градусов, на севере Левобережья – Черниговщина, Сумщина, Харьковщина – до -12-14 градусов.

«В пятницу снег полетает в западных областях. На остальной территории осадки будут вялыми, или снег, или просто облачная погода с прояснениями», – уточняет Диденко.

В субботу снег охватит значительную часть территории Украины. «Поэтому готовьте санки, лыжи, картонные седушки, современные пластиковые корытца и ищите ближайшие горки или горы. Всег подойдет к местным зимним олимпиадам», – оценивает будущую погодную ситуацию в стране синоптик.

24 февраля в западных и северных областях ожидается усиление ветра. 25 февраля снег ослабнет и прекратится. «Однако мороз будет прочно сидеть на троне. Одевайтесь еще теплее и не забудьте лишний раз проверить состояние ваших отопительных систем. Ведь с начала следующей недели мороз в Украине усилится еще на несколько градусов. И уже ночью -20 градусов не будет диковинкой», – прогнозирует Диденко.

По ее словам, синоптическая тенденция на следующей неделе – сильный мороз. В ночные часы не только -20, но и ниже -20 градусов.

«Понедельник обещает быть без осадков. Во вторник-среду в Украине снова пройдут снегопады. В начале весны, 1-2 марта, мороз еще будет свирепствовать. И лишь с 3 марта немного пощадит и начнет ослабевать. Сбивать градусы. Однако это прогноз – ориентировочный, и все еще может быть», – сообщает она.

В Киеве конец февраля и начало марта ожидаются холодными. В столице температура воздуха постепенно будет опускаться ночью от -10-14 до -16-20 градусов. А в дневные часы от -4-7 до -8-12 градусов. Снег в Киеве вероятен в субботу и 27-28 февраля.