В Киеве завтра без осадков, днем до -4°

17:00, 22 февраля 2018
86
0

Вечером в столице ожидается похолодание.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 23 февраля, в Киеве без осадков, температура до -12°.

Синоптики предупреждают о сильном похолодании в Украине: ударят 25-градусные морозы

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -4°, вечером - до -9°. Ветер восточный, до 3,1 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:57, а зайдет в 17:26.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля в Украине сохранится холодная погода, во многих регионах пройдет снег.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра города (видео) Мощный шторм в Польше: дерево убило заместителя мэра города (видео)
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
Наводнение в Пенсильвании: потоки воды уносили автомобили, есть погибший (видео) Наводнение в Пенсильвании: потоки воды уносили автомобили, есть погибший (видео)
Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта) Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди с грозами, на западе до + 14° (карта)
В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29° В Киеве сегодня похолодает и пройдет дождь с грозой, температура до +29°
На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта) На западе Украины сегодня похолодает, местами пройдут дожди, на востоке до +34° (карта)
В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +29° В Киеве завтра пройдет дождь с грозой, температура до +29°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
85 %
749 мм
3.4 м/с
92 %
Лента новостей