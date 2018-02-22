Завтра в Украине сохранится холодная погода, местами пройдет снег (видеопрогноз)

Местами до -19°.

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Согласно данным Погода УНИАН, 23 февраля в Украине сохранится холодная погода, во многих регионах пройдет снег.

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На востоке практически без осадков, температура до -17°. Жителей южных регионов ожидают снегопады. Температура до -7°.

На западе Украины в пятницу местами пройдет снег. Температура до -11°.

В северных областях без осадков. Температура до -19°. В центре практически без осадков, температура до -14°.

Согласно народному прогнозу, 23 февраля - день Прохора. Считается, что после этого дня начинается потепление.

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