Синоптики предупреждают о сильном похолодании в Украине: ударят 25-градусные морозы

15:16, 22 февраля 2018
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Холоднее всего будет 26-27 февраля.

В Украину идут морозы / УНИАН
В Украину идут морозы / УНИАН

С 24 по 27 февраля в Украине ожидается сильное похолодание.

В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -2°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, 24-27 февраля ночью температура снизится до 10-16° мороза, в Черниговской, Сумской и Харьковской областях до 16-21° мороза; на юге страны и Закарпатье до 3-9° мороза. 25 февраля до 14-19° мороза, в Житомирской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях до 17-22° мороза; в южной части и на Закарпатье до 8-13° мороза.

В течение 26-27 февраля температура ночью опустится до 14-20° мороза, в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ривненской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами до 25° мороза. В южной части Украины в эти дни температура существенно не изменится.

Напомним, в четверг, 22 февраля, в Украине похолодает, в западных областях пройдет снег.

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