Синоптики предупреждают о сильном похолодании в Украине: ударят 25-градусные морозы
Холоднее всего будет 26-27 февраля.
С 24 по 27 февраля в Украине ожидается сильное похолодание.
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -2°
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Так, 24-27 февраля ночью температура снизится до 10-16° мороза, в Черниговской, Сумской и Харьковской областях до 16-21° мороза; на юге страны и Закарпатье до 3-9° мороза. 25 февраля до 14-19° мороза, в Житомирской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях до 17-22° мороза; в южной части и на Закарпатье до 8-13° мороза.
В течение 26-27 февраля температура ночью опустится до 14-20° мороза, в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ривненской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами до 25° мороза. В южной части Украины в эти дни температура существенно не изменится.
Напомним, в четверг, 22 февраля, в Украине похолодает, в западных областях пройдет снег.
Погода в Украине
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Винница+14°... +8°
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Днепр+29°... +14°
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Донецк+34°... +18°
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Житомир+13°... +9°
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Запорожье+30°... +15°
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Ивано-Франковск+16°... +6°
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Киев+17°... +10°
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Кировоград+26°... +10°
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Луганск+36°... +19°
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Луцк+14°... +8°
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Львов+16°... +7°
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Николаев+27°... +12°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+27°... +12°
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Ровно+14°... +8°
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Симферополь+29°... +16°
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Сумы+28°... +12°
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Тернополь+14°... +7°
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Харьков+33°... +15°
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Херсон+31°... +12°
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Хмельницкий+12°... +7°
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Черкассы+24°... +9°
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Чернигов+18°... +9°
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Черновцы+15°... +8°