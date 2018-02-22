В Индонезии из-за схода оползня 11 человек пропали без вести
Еще 14 человек пострадали.
В результате схода оползней в провинции Центральная Ява на западе Индонезии 11 человек пропали без вести, еще 14 пострадали.
Циклон "Гита": в Австралии спасли 150 человек
Инцидент произошел в деревне Пасир-Панджанг. Под оползни попали 25 фермеров, работавших на склоне холма, передает Синьхуа со ссылкой на Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий страны.
"По последним данным, 11 человек остаются под завалами, еще 14 были спасены, но получили травмы", - говорится в сообщении.
Напомним, тропический циклон "Кельвин" принес в Австралию рекордные осадки, нынешний февраль станет самым влажным за 122 года.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+14°... +8°
-
Днепр+29°... +14°
-
Донецк+34°... +18°
-
Житомир+13°... +9°
-
Запорожье+30°... +15°
-
Ивано-Франковск+16°... +6°
-
Киев+17°... +10°
-
Кировоград+26°... +10°
-
Луганск+36°... +19°
-
Луцк+14°... +8°
-
Львов+16°... +7°
-
Николаев+27°... +12°
-
Одесса+27°... +12°
-
Полтава+27°... +12°
-
Ровно+14°... +8°
-
Симферополь+29°... +16°
-
Сумы+28°... +12°
-
Тернополь+14°... +7°
-
Харьков+33°... +15°
-
Херсон+31°... +12°
-
Хмельницкий+12°... +7°
-
Черкассы+24°... +9°
-
Чернигов+18°... +9°
-
Черновцы+15°... +8°
Виргиния, США
+ 18 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +18 °
Влажность: 85 %
Давление: 749 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков: 92 %
Восход: 05:44
Закат 20:39
Видимость: 4 км
Фаза луны:
Лента новостей