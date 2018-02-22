В Индонезии из-за схода оползня 11 человек пропали без вести

14:40, 22 февраля 2018
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Еще 14 человек пострадали.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В результате схода оползней в провинции Центральная Ява на западе Индонезии 11 человек пропали без вести, еще 14 пострадали.

Циклон "Гита": в Австралии спасли 150 человек

Инцидент произошел в деревне Пасир-Панджанг. Под оползни попали 25 фермеров, работавших на склоне холма, передает Синьхуа со ссылкой на Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий страны.

"По последним данным, 11 человек остаются под завалами, еще 14 были спасены, но получили травмы", - говорится в сообщении.

Напомним, тропический циклон "Кельвин" принес в Австралию рекордные осадки, нынешний февраль станет самым влажным за 122 года.

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