На дороги Житомирщины из-за непогоды вышли более 90 работников дорожных организаций (фото)

14:04, 22 февраля 2018
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Дорожное покрытие обработано песчано-солевой смесью и движение по дорогам обеспечено.

УНИАН
Дорожное покрытие обработано песчано-солевой смесью \ УНИАН

На автодорогах Житомирщины из-за непогоды задействовано более 90 сотрудников дорожных организаций. Об этом УНИАН сообщили в Службе автодорог в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, на дорогах общего пользования Житомирской области зимнее эксплуатационное содержание выполняет 92 работника подрядных организаций и 67 механизмов.

"Дорожное покрытие обработано песчано-солевой смесью и движение по дорогам обеспечено. Снежило в Андрушевском, Коростышевском, Коростенском и Житомирском районах области",- сказано в сообщении.

УНИАН
Движение по дорогам обеспечено \ УНИАН

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