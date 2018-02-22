На дороги Житомирщины из-за непогоды вышли более 90 работников дорожных организаций (фото)

Дорожное покрытие обработано песчано-солевой смесью и движение по дорогам обеспечено.

Дорожное покрытие обработано песчано-солевой смесью \ УНИАН

На автодорогах Житомирщины из-за непогоды задействовано более 90 сотрудников дорожных организаций. Об этом УНИАН сообщили в Службе автодорог в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, на дорогах общего пользования Житомирской области зимнее эксплуатационное содержание выполняет 92 работника подрядных организаций и 67 механизмов.

"Дорожное покрытие обработано песчано-солевой смесью и движение по дорогам обеспечено. Снежило в Андрушевском, Коростышевском, Коростенском и Житомирском районах области",- сказано в сообщении.