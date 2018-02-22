Жителей Закарпатья предупреждают о гололедице

Гололедица сохранится в течение всех суток.

На Закарпатье ожидается гололедица / УНИАН

Сегодня, 22 февраля, в Закарпатской области ожидается гололедица.

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Об этом предупреждает ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

"В течение суток 22 февраля на дорогах области и города сохранится гололедица", - говорится в сообщении.

Напомним, мощный снегопад в столице Франции Париже и регионе Иль-де-Франс привел к хаосу на дорогах и в железнодорожном сообщении. Из-за мощных осадков, холоднйо погоды и гололедицы метеослужба ввела в 15 департаментах Франции оранжевый уровень тревоги.