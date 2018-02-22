Более 100 тыс. туристов застряли на китайском острове Хайнань из-за тумана

Местами видимость не превышала 200 метров.

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Из-за густого тумана было прервано движение через пролив Цюнчжоу на юге Китая, в результате чего более 100 тыс. туристов и 10 тыс. автомобилей застряли на острове Хайнань.

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Туман на острове стоял в течение семи дней, при самых неблагоприятных условиях видимость не превышала 200 метров, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Около 10 тыс. транспортных средств и 44 тыс. пассажиров были перевезены через пролив в провинцию Гуандун 21 февраля. Однако вечером того же дня еще более 10 тыс. машин продолжали ожидать в трех портах города Хайкоу.

Напомним, густой туман в Шанхае (Китай) привел к нарушению движения транспорта.