В Нью-Йорке установилась рекордно теплая погода

11:41, 22 февраля 2018
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Температура поднялась до +25,6°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

21 февраля в Нью-Йорке был побит температурный рекорд 88-летней давности.

Теплый январь в Киеве начался с температурного рекорда

Так, температура поднялась до +25,6°, предыдущий рекорд +20°, был установлен в 1930 году, сообщает NBC New York.

Необычно тепло для зимы в среду было и в других регионах США: в Ньюарке (штат Нью-Джерси) столбики термометров поднялись до +26,7°, а в Бриджпорте (Коннектикут) - до +17°.

Ожидается, что 22-23 февраля температура опустится до +4°, а на выходных потеплеет до +10°.

Напомним, в 2017 году природные катастрофы нанесли ущерб США в размере 306 млрд долларов.

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