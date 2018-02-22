В Китае пожар охватил 100 га леса

Пострадавших нет.

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В китайской провинции Сычуань потушили пожар, который охватил 100 га леса.

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Причиной возгорания стала человеческая деятельность. Пострадавших нет, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

С огнем боролись более 1700 военнослужащих, пожарных, правительственных чиновников и местных жителей. Пожар потушили вечером 21 февраля.

Напомним, в аргентинской провинции Ла-Пампа за февраль выгорело более 800 тысяч га.