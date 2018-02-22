В Греции произошло мощное землетрясение

Эпицентр подземных толчков располагался недалеко от населенного пункта Катастарион.

В Греции произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В среду, 21 февраля, в Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 35 км на запад от населенного пункта Катастарион. Очаг землетрясения залегал на глубине 16,7 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в мексиканском штате Оахака 19 февраля произошло землетрясение магнитудой 6,0. В столице Мехико прозвучал сигнал тревоги, однако подземные толчки не ощущались.