В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -2°

Вечером похолодает до 4°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 22 февраля в Киеве без осадков, температура до -10°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -2°, вечером - до -4°. Ветер восточный и юго-восточный, до 3,2 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:59, а зайдет в 17:25.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 22 февраля, в Украине похолодает, в западных областях пройдет снег.

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