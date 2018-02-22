Сегодня в Украине похолодает, на западе пройдет снег (карта)

08:10, 22 февраля 2018
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Местами до -17°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 22 февраля, в Украине похолодает, в западных областях пройдет снег.

Погода на неделю: в Украине сильно похолодает, местами ожидается до -19° (карта)

На востоке без осадков, температура до -17°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до -4°.

На западе Украины в четверг пройдет снег. Температура до -7°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до -14°. В центре без осадков, температура до -15°.

Прогноз на 22 февраля / УНИАН
Прогноз на 22 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 22 февраля - день Валентины-капельницы. В этот день начиналась первая капель. Чем холоднее будет в этот день и все последующие дни февраля, тем теплее будет март.

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