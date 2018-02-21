Завтра в Киеве без осадков, температура до -10°.
17:00, 21 февраля 2018
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Днем в столице до -2°.
Согласно данным Погода УНИАН, 22 февраля в Киеве без осадков, температура до -10°.
В Украине сегодня ожидаются морозы, на западе пройдет снег (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -2°, вечером - до -4°. Ветер восточный и юго-восточный, до 3,2 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:59, а зайдет в 17:25.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 22 февраля, в Украине похолодает, в западных областях пройдет снег.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
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Винница-7°... -1°
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Днепропетровск-6°... -1°
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Донецк-8°... 0°
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Житомир-6°... 0°
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Запорожье-5°... 0°
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Ивано-Франковск-3°... 0°
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Киев-5°... +1°
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Кировоград-5°... -1°
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Луганск-7°... -2°
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Луцк-4°... -1°
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Львов-4°... 0°
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Николаев-4°... +3°
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Одесса-4°... +1°
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Полтава-8°... -4°
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Ровно-7°... -1°
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Симферополь-3°... +5°
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Сумы-10°... -4°
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Тернополь-5°... -2°
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Харьков-9°... -3°
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Херсон-4°... +2°
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Хмельницкий-5°... -1°
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Черкассы-5°... -1°
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Чернигов-7°... -1°
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Черновцы-4°... +1°
Виргиния, США
+ 17 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +17 °
Влажность: 76 %
Давление: 761 мм
Ветер: 5.9 м/с
Вероятность осадков: 8 %
Восход: 06:53
Закат 17:53
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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