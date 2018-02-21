Завтра в Киеве без осадков, температура до -10°.

17:00, 21 февраля 2018
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Днем в столице до -2°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 22 февраля в Киеве без осадков, температура до -10°.

В Украине сегодня ожидаются морозы, на западе пройдет снег (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -2°, вечером - до -4°. Ветер восточный и юго-восточный, до 3,2 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:59, а зайдет в 17:25.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 22 февраля, в Украине похолодает, в западных областях пройдет снег.

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