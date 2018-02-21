На Украину надвигаются морозы: завтра местами похолодает до -17° (видеопрогноз)

16:30, 21 февраля 2018
742
0

В западных областях пройдет снег.

На Украину надвигаются морозы / УНИАН
На Украину надвигаются морозы / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 22 февраля, в Украине похолодает, в западных областях пройдет снег.

В Украине сегодня ожидаются морозы, на западе пройдет снег (карта)

На востоке без осадков, температура до -17°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до -4°.

На западе Украины в четверг пройдет снег. Температура до -7°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до -14°. В центре без осадков, температура до -15°.

Согласно народному прогнозу, 22 февраля - день Валентины-капельницы. В этот день начиналась первая капель. Чем холоднее будет в этот день и все последующие дни февраля, тем теплее будет март.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Снежная ловушка в Карпатах: с гор эвакуируют детский лагерь Снежная ловушка в Карпатах: с гор эвакуируют детский лагерь
Наводнение в Пенсильвании: потоки воды уносили автомобили, есть погибший (видео) Наводнение в Пенсильвании: потоки воды уносили автомобили, есть погибший (видео)
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1 У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1
В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность
На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках На западе Украины ожидается повышение уровней воды в реках
Сильные дожди вызвали потоп в Техасе (фото, видео) Сильные дожди вызвали потоп в Техасе (фото, видео)
Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды Ливни, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
85 %
749 мм
3.4 м/с
92 %
Лента новостей