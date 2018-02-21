В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,9

14:58, 21 февраля 2018
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В среду, 21 февраля, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,9.

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,0 (видео)

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 82 км на северо-запад от населенного пункта Лайвуй (Laiwui). Очаг землетрясения залегал на глубине 65,9 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в Мексике после землетрясения магнитудой 7,2 были зафиксированы 122 афтершока.

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