Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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В среду, 21 февраля, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,9.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 82 км на северо-запад от населенного пункта Лайвуй (Laiwui). Очаг землетрясения залегал на глубине 65,9 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в Мексике после землетрясения магнитудой 7,2 были зафиксированы 122 афтершока.