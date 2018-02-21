В Мозамбике 17 человек погибли при обрушении кучи мусора

Под мусором оказались несколько жилых домов.

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В столице Мозамбике городе Мапуту в результате обрушения кучи мусора погибли 17 человек.

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Трагедия произошла из-за проливных дождей. Под мусором оказались несколько жилых домов, передает Синьхуа.

Сейчас местные жители активно ведут поисково-спасательные работы. Пожарные подогнали к завалу экскаваторы. Мэр города Иоланда Синтура сообщила, что во избежание повторения подобных трагедий власти в ближайшее время разработают план по закрытию данной свалки.

Напомним, из-за штормового ветра и сильных дождей в Рио-де-Жанейро (Бразилия) погибли четыре человека.