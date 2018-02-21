Жителей Львовской области предупреждают о гололедице

12:34, 21 февраля 2018
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Гололедица сохранится до 23 февраля.

На Львовщине сохраняется гололедица / УНИАН
На Львовщине сохраняется гололедица / УНИАН

В течение 21-23 февраля на дорогах Львовской области сохранится гололедица.

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Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Львовской области.

"21-23 февраля на дорогах сохранится гололедица", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают водителей быть крайне осторожными и внимательными во время управления автомобилем.

Во время гололеда на дорожном покрытии увеличивается тормозной путь, поэтому необходимо выбирать безопасный скоростной режим, учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства. Водителям следует обращать особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.

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