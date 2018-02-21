Сильный смог окутал север Китая

Ожидается, что смог рассеется с 22 по 24 февраля.

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Над некоторыми районами северного Китая из-за ослабления ветра и повышения влажности начал нависать смог.

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По прогнозу метеорологов, во власти смога окажутся провинции Хэбэй, Хэнань, Шаньдун и Шаньси, передает Синьхуа.

Ожидается, что смог рассеется с 22 по 24 февраля под влиянием холодного фронта и дождя, однако усугубится уже с 25 февраля.

Напомним, на улице Шейха Мухаммеда бин Рашида в Абу-Даби в масштабном ДТП столкнулись 44 автомобиля. В результате инцидента пострадало 22 человека. Авария произошла из-за плохой видимости на дороге.