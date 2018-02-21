Сильный смог окутал север Китая
Ожидается, что смог рассеется с 22 по 24 февраля.
Над некоторыми районами северного Китая из-за ослабления ветра и повышения влажности начал нависать смог.
Сильный туман нарушил паромное сообщение на юге Китая
По прогнозу метеорологов, во власти смога окажутся провинции Хэбэй, Хэнань, Шаньдун и Шаньси, передает Синьхуа.
Ожидается, что смог рассеется с 22 по 24 февраля под влиянием холодного фронта и дождя, однако усугубится уже с 25 февраля.
Напомним, на улице Шейха Мухаммеда бин Рашида в Абу-Даби в масштабном ДТП столкнулись 44 автомобиля. В результате инцидента пострадало 22 человека. Авария произошла из-за плохой видимости на дороге.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+14°... +8°
-
Днепр+29°... +14°
-
Донецк+34°... +18°
-
Житомир+13°... +9°
-
Запорожье+30°... +15°
-
Ивано-Франковск+16°... +6°
-
Киев+17°... +10°
-
Кировоград+26°... +10°
-
Луганск+36°... +19°
-
Луцк+14°... +8°
-
Львов+16°... +7°
-
Николаев+27°... +12°
-
Одесса+27°... +12°
-
Полтава+27°... +12°
-
Ровно+14°... +8°
-
Симферополь+29°... +16°
-
Сумы+28°... +12°
-
Тернополь+14°... +7°
-
Харьков+33°... +15°
-
Херсон+31°... +12°
-
Хмельницкий+12°... +7°
-
Черкассы+24°... +9°
-
Чернигов+18°... +9°
-
Черновцы+15°... +8°
Виргиния, США
+ 18 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +18 °
Влажность: 85 %
Давление: 749 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков: 92 %
Восход: 05:44
Закат 20:39
Видимость: 4 км
Фаза луны:
Лента новостей