Из-за циклона "Гита" в нескольких районах Новой Зеландии объявили чрезвычайное положение

В столице Веллингтоне выпало более 30 мм осадков.

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Из-за мощного тропического циклона "Гита" в нескольких районах Новой Зеландии объявили чрезвычайное положение.

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В частности, ЧП действует в городе Крайстчерч. Все рейсы в и из столицы Веллингтона отменены, сообщает Euronews.

В столице выпало более 30 мм осадков, закрыты десятки школ, перекрыты дороги.

Ранее "Гита" бушевал на тихоокеанских островах Фиджи и Тонге, вызвал здесь значительные разрушения, но затем ослаб до категории шторма.

Напомним, из-за тропического циклона "Гита" австралийские власти 19 февраля предупредили об опасных условиях для занятия серфингом.