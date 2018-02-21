Из-за циклона "Гита" в нескольких районах Новой Зеландии объявили чрезвычайное положение

10:38, 21 февраля 2018
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В столице Веллингтоне выпало более 30 мм осадков.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Из-за мощного тропического циклона "Гита" в нескольких районах Новой Зеландии объявили чрезвычайное положение.

Тропический циклон "Кельвин" принес в Австралию рекордные осадки

В частности, ЧП действует в городе Крайстчерч. Все рейсы в и из столицы Веллингтона отменены, сообщает Euronews.

В столице выпало более 30 мм осадков, закрыты десятки школ, перекрыты дороги.

Ранее "Гита" бушевал на тихоокеанских островах Фиджи и Тонге, вызвал здесь значительные разрушения, но затем ослаб до категории шторма.

Напомним, из-за тропического циклона "Гита" австралийские власти 19 февраля предупредили об опасных условиях для занятия серфингом. 

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