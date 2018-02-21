В Чили произошло землетрясение
Эпицентр подземных толчков находился недалеко от поселка Путре.
В среду, 21 февраля, в Чили произошло землетрясение магнитудой 4,7.
В Кривом Роге произошло землетрясение
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 88 км на юго-восток от поселка Путре. Очаг землетрясения залегал на глубине 110,5 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, в мексиканском штате Оахака 19 февраля произошло землетрясение магнитудой 6,0.
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