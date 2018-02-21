В Киеве сегодня без осадков, днем до -2°
В столице сегодня будет пасмурно.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 21 февраля, в Киеве без осадков, температура до -9°.
В Украине сегодня ожидаются морозы, на западе пройдет снег (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -2°, вечером - до -4°. Ветер южный и юго-восточный, до 1,6 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:01, а зайдет в 17:23.
Как сообщал УНИАН, 21 февраля в Украине похолодает, в западных областях пройдет снег.
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Погода в Украине
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Винница+14°... +8°
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Днепр+29°... +14°
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Донецк+34°... +18°
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Житомир+13°... +9°
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Запорожье+30°... +15°
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Ивано-Франковск+16°... +6°
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Киев+17°... +10°
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Кировоград+26°... +10°
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Луганск+36°... +19°
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Луцк+14°... +8°
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Львов+16°... +7°
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Николаев+27°... +12°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+27°... +12°
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Ровно+14°... +8°
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Симферополь+29°... +16°
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Сумы+28°... +12°
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Тернополь+14°... +7°
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Харьков+33°... +15°
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Херсон+31°... +12°
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Хмельницкий+12°... +7°
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Черкассы+24°... +9°
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Чернигов+18°... +9°
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Черновцы+15°... +8°
Виргиния, США
+ 18 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +18 °
Влажность: 85 %
Давление: 749 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков: 92 %
Восход: 05:44
Закат 20:39
Видимость: 4 км
Фаза луны:
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