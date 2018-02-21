В Киеве сегодня без осадков, днем до -2°

08:30, 21 февраля 2018
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В столице сегодня будет пасмурно.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 21 февраля, в Киеве без осадков, температура до -9°.

В Украине сегодня ожидаются морозы, на западе пройдет снег (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -2°, вечером - до -4°. Ветер южный и юго-восточный, до 1,6 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:01, а зайдет в 17:23.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля в Украине похолодает, в западных областях пройдет снег.

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